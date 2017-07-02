إجمالي انكشافات البنك التجاري الكويتي على قطر 44.315 مليون دينار
الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك التجاري الكويتي اليوم الأحد إن إجمالي انكشافاته على قطر للاستحقاقات التي تزيد عن سنة تبلغ 44.315 مليون دينار (146.3 مليون دولار) تعادل 1% من إجمالي الموجودات.
وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن من هذا المبلغ 44 مليون دينار عبارة عن استثمار في سندات صادرة من بنوك قطرية ذات تصنيفات ائتمانية من فئة Aوأعلى بالإضافة إلى مبلغ 315 ألف دينار عبارة عن استثمار في أسهم شركة مساهمة كويتية جانب من استثماراتها في دولة قطر.
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