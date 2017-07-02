إجمالي انكشافات البنك التجاري الكويتي على قطر 44.315 مليون دينار

الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك التجاري الكويتي اليوم الأحد إن إجمالي انكشافاته على قطر للاستحقاقات التي تزيد عن سنة تبلغ 44.315 مليون دينار (146.3 مليون دولار) تعادل 1% من إجمالي الموجودات.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن من هذا المبلغ 44 مليون دينار عبارة عن استثمار في سندات صادرة من بنوك قطرية ذات تصنيفات ائتمانية من فئة‭ A‬وأعلى بالإضافة إلى مبلغ 315 ألف دينار عبارة عن استثمار في أسهم شركة مساهمة كويتية جانب من استثماراتها في دولة قطر.