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إجمالي انكشافات البنك التجاري الكويتي على قطر 44.315 مليون دينار

Sun Jul 2, 2017 10:40am GMT
 
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الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك التجاري الكويتي اليوم الأحد إن إجمالي انكشافاته على قطر للاستحقاقات التي تزيد عن سنة تبلغ 44.315 مليون دينار (146.3 مليون دولار) تعادل 1% من إجمالي الموجودات.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إن من هذا المبلغ 44 مليون دينار عبارة عن استثمار في سندات صادرة من بنوك قطرية ذات تصنيفات ائتمانية من فئة‭ A‬وأعلى بالإضافة إلى مبلغ 315 ألف دينار عبارة عن استثمار في أسهم شركة مساهمة كويتية جانب من استثماراتها في دولة قطر.

(الدولار = 0.30295 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير هالة قنديل)
 