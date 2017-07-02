إجمالي انكشاف الأهلي المتحد الكويتي على قطر 21 مليون دينار

الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الأحد إن إجمالي انكشافاته التي تزيد عن سنة على قطر يبلغ 21 مليون دينار (69.3 مليون دولار) تعادل 0.55 بالمئة من الموجودات.