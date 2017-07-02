إجمالي انكشاف الأهلي المتحد الكويتي على قطر 21 مليون دينار
الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الأحد إن إجمالي انكشافاته التي تزيد عن سنة على قطر يبلغ 21 مليون دينار (69.3 مليون دولار) تعادل 0.55 بالمئة من الموجودات.
وأضاف البنك في بيان لبورصة الكويت أن جميع هذه المبالغ يخص انكشافات سيادية عبارة عن صكوك منخفضة المخاطر مع جهات حكومية وشبه حكومية وبنوك قطرية تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع.
البنك الأهلي المتحد الكويتي تابع للبنك الأهلي المتحد البحريني ويعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
(الدولار = 0.30295 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.