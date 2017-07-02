مصدر مسؤول: لا نية لسحب ودائع البنوك الكويتية في قطر

من أحمد حجاجي

الكويت 2 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدر كويتي مسؤول اليوم الأحد إنه لا نية لدى البنوك الكويتية لسحب ودائعها واستثماراتها في قطر وذلك بعد سلسلة إفصاحات أعلنتها عدة بنوك كويتية مدرجة بشأن انكشافها على السوق القطرية.

وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم كشف هويته لرويترز إن هذه الافصاحات "من باب إطلاع المستثمرين والأسواق على آخر التطورات بشأن المؤسسات التي يساهمون بها وهو اجراء عادي ومنطقي في مثل هذه الظروف".

وأعلنت البنوك الكويتية في الفترة الماضية سلسلة من الإفصاحات للبورصة عن حجم انكشافها على قطر بناء على طلب من هيئة أسواق المال.

وطبقا لحسابات لرويترز من واقع البيانات التي قدمتها البنوك الكويتية العشرة المدرجة فإن إجمالي انكشافات هذه البنوك على قطر بلغ 487.15 مليون دينار (1.608 مليار دولار) تمثل نحو 0.8 بالمئة من إجمالي ودائع البنوك الكويتية البالغة نحو 61 مليار دينار.

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر الشهر الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وتنتهي اليوم مهلة منحتها الدول الأربع لقطر للامتثال إلى قائمة مطالب قدمتها لتسوية الأزمة.

وفي مطلع الأسبوع قال وزير الخارجية القطري إن المطالب وُضعت لتُرفض وأكد أن الدوحة لن تنفذ مطالب مثل غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وقناة الجزيرة الفضائية.