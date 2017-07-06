وكالة: السيطرة على حريق بمشروع توسعة مركز تسوق في الكويت

القاهرة 6 يوليو تموز (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس إن الإدارة العامة للإطفاء سيطرت على حريق شب في مجمع الأفنيوزر حيث تجري أعمال إنشاء لتوسعة مركز التسوق الضخم.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن الحريق اندلع صباح اليوم في مشروع توسعة المجمع بمنطقة الري وأدى إلى إصابة سبعة من رجال الإطفاء.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع في سرداب يستخدم لتخزين المواد الكهربائية والأخشاب وامتد على مساحة 200 متر مربع مما تسبب في وقوع بعض الخسائر المادية.