ايكويت الكويتية تغلق مصنع إيثيلين لإجراء إصلاحات

دبي 10 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة ايكويت الكويتية اليوم الاثنين إنها تقوم بإغلاق لم يكن مخططا له لمصنع الإيثيلين 2 التابع لها في الكويت بسبب خلل فني.

وقالت الشركة إن طاقة إنتاج المصنع 850 ألف طن متري سنويا. وأضافت أن إنتاج وحدات أخرى، مثل مصنعي الإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين، قد تأثر أيضا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)