مقدمة 1-مقابلة-الكويت: من السابق لأوانه أن تحدد أوبك سقفا لإنتاج ليبيا ونيجيريا

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من رانيا الجمل

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - قالت الكويت العضو في أوبك اليوم الجمعة إن من السابق لأوانه تحديد سقف لإنتاج النفط الليبي والنيجيري في الوقت الذي يحتاج فيه إنتاج البلدين إلى مزيد من الاستقرار.

وقال محافظ الكويت لدي أوبك هيثم الغيص لرويترز إن السوق تمضي في طريقها إلى التعافي نظرا لارتفاع الطلب العالمي.

وفي محاولة للتخلص من تخمة المعروض، تعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس آذار 2018، في الوقت الذي تقلص فيه روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة الإنتاج بنصف ذلك المقدار.

لكن أسعار النفط انخفضت ما يزيد على 15 في المئة هذا العام بسبب الزيادة المستمرة في الإمدادات والارتفاع المتواصل في المخزونات العالمية، والتي تظل فوق أهداف أوبك رغم اتفاق الخفض.

ومن المقرر أن تعقد لجنة وزارية مشتركة بين أوبك ودول أخرى خارج المنظمة، تترأسها الكويت العضو الخليجي في أوبك، اجتماعا في روسيا في الرابع والعشرين من يوليو تموز لمناقشة الالتزام بالتخفيضات التي أعفيت منها نيجيريا وليبيا بسبب سنوات عدم الاستقرار الذي أضر بالإنتاج.

وقال الغيص "كل هذا الحديث حول تحديد سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا سابق لأوانه... البيانات تظهر حتى الآن أنه لم تحدث زيادة حقيقة في الإنتاج إلا في يونيو (حزيران)".