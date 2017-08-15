وكالة: تسرب نفطي ثان قبالة ساحل الكويت

دبي 15 أغسطس آب (رويترز) - قالت السلطات الكويتية اليوم الثلاثاء إنها تكافح تسربا نفطيا جديدا في منطقة أبو فطيرة وذلك بعد يوم من احتواء تسرب سابق لوث المياه الجنوبية.

وقال بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن التسرب الجديد يمتد لميل بحري واحد. ولم تذكر سبب الحادث.

وقالت الوكالة الرسمية ”كشفت الهيئة العامة للبيئة الكويتية... عن رصد بقعة زيت جديدة في المنطقة البحرية المقابلة لنادي الشرطة في منطقة أبو فطيرة.“

وأضافت أن عدة هيئات تتعاون فيما بينها لتحديد الطريقة المثلى للتعامل مع التسرب النفطي الجديد.

تبعد أبو فطيرة نحو 25 كيلومترا عن مدينة الكويت في حين كان التسرب السابق يوم الجمعة في منطقة رأس الزور قرب الحدود الجنوبية مع السعودية.

وأمس الاثنين قال وزير النفط عصام المرزوق إن الكويت احتوت التسرب الأول وإن إنتاج الماء والكهرباء يمضي بالطاقة القصوى في محطتي الزور الشمالية والزور الجنوبية.

وقال المرزوق إن تنظيف الشواطئ التي تأثرت بالتسرب سيستغرق أسبوعا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)