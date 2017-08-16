ملاحة القطرية تطلق خدمة حاويات للكويت وسط الأزمة الدبلوماسية

دبي 16 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة الملاحة القطرية (ملاحة)، إحدى كبرى شركات الشحن والخدمات اللوجستية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، اليوم الأربعاء إنها أطلقت خدمة جديدة للنقل المباشر للحاويات بين قطر والكويت في ظل الأزمة الدبلوماسية التي أفقدتها إمكانية الدخول إلى دبي مركز إعادة الشحن في المنطقة.

وقالت الشركة في بيان ”ستعمل الخدمة الجديدة بشكل أسبوعي بين ميناء حمد في قطر وميناء الشويخ في الكويت من خلال سفينة ذات سعة 515 حاوية نمطية و50 حاوية مبردة وبمدة عبور تنافسية تبلغ يوما واحدا فقط“.

وهذا هو ثاني إعلان تصدره ملاحة في الآونة الأخيرة يشير إلى أن قطر تتخذ ترتيبات طويلة الأجل للتأقلم مع العقوبات التي فرضتها عليها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، بعدما قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.

وتضمنت العقوبات إغلاق الحدود البرية السعودية مع قطر ووقف خطوط الشحن المباشر بين الدوحة وميناء جبل علي بدبي، المركز الإقليمي الرئيسي لإعادة الشحن.

وانخفضت الواردات القطرية بأكثر من الثلث في يونيو حزيران، وتأخرت بعض صادراتها ما عدا شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وفي السابع من أغسطس آب قالت ملاحة إنها تعكف على نقل مركزها الإقليمي لإعادة الشحن من دبي إلى ميناء صحار العماني. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)