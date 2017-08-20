هيئة كويتية تختار تحالفا بقيادة فرنسية لمشروع النفايات الصلبة

الكويت 20 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية اليوم الأحد اختيار تحالف من الشركات بقيادة كونستركسيون انديستريال لي ميدتريان الفرنسية لتنفيذ مشروع النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد بجنوب غربي العاصمة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الترسية النهائية للمشروع تتطلب موافقة ديوان المحاسبة وبعض الإجراءات الأخرى. ولم تفصح عن قيمة العطاء لكن تقارير صحفية سابقة أفادت أن قيمة المشروع قد تبلغ مليار دولار.

تبلغ فترة الاستثمار في المشروع 25 سنة إضافة إلى 44 شهرا لأعمال التصميم والبناء. ويضم التحالف أيضا مؤسسة الخليج للاستثمار ومجموعة الملا الكويتية.

ويتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع ويديرها الشريك الاستراتيجي بحيث تُقدم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات وفقا لعقود بين الطرفين.

وطبقا للقانون الصادر في 2014 وبدأ تطبيقه في 2015 فإن 50 بالمئة من أسهم هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين بينما تخصص نسبة بين 26 و44 بالمئة لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتيا أو أجنبيا أو تحالفا بين عدة مستثمرين وتحوز الحكومة النسبة الباقية.

وتسعى الكويت، عضو أوبك والتي تعتمد ميزانيتها العامة بأكثر 90 بالمئة على إيرادات النفط وتضررت كثيرا بهبوط أسعاره، للاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص والسيولة الفائضة لدى البنوك المحلية في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتعلق مشروع النفايات الصلبة بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل مصنع لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية عن طريق استخدام المحارق وطمر الرماد المتبقي من المحارق في مردم نفايات صحية.

يقع المشروع في منطقة كبد على بعد 35 كيلومترا من مدينة الكويت بمساحة إجمالية تقدر بنحو 500 ألف متر مربع ويندرج ضمن خطة التنمية. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)