مقدمة 1-الكويت: مخزونات أمريكا تهبط أكثر من المتوقع بفعل تخفيضات أوبك

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لندن 21 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق لقناة سي.إن.بي.سي عربية اليوم الاثنين إن مخزونات الخام الأمريكية تتراجع أكثر من المتوقع في علامة على نجاح تخفيضات أوبك وبعض المنتجين المستقلين.

وقال المرزوق ”الآن نرى نتائج هذا التخفيض (خلال النصف الأول من العام) في انخفاض المخزونات الأمريكية بزيادة عن المتوقع“.

وأضاف ”أسبوع تلو أسبوع نرى انخفاضا في المخزون أكبر من المتوقع بكثير“.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السابع على التوالي في أكبر انخفاض لها خلال قرابة العام.

وانخفضت المخزونات بمقدار 8.95 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 11 أغسطس آب، أي نحو ثلاثة أمثال توقعات المحللين وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي يوم الثاني من سبتمبر أيلول.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا في مايو أيار على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس آذار 2018 للتخلص من تخمة المخزونات النفطية. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)