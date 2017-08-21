وزير النفط الكويتي :أوبك تناقش إنهاء أو تمديد تخفيض الإنتاج في نوفمبر

القاهرة 21 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق لتلفزيون الكويت اليوم الاثنين إن أوبك ستناقش خلال اجتماع يُعقد في نوفمبر تشرين الثاني ما إذا كانت ستمدد أم تنهي تخفيضات الإنتاج .

وأضاف المرزوق ”اجتماعنا القادم في نهاية نوفمبر ،الاجتماع الوزاري لأوبك ،من أهم البنود لهذا الاجتماع هو مصير الاتفاق لتمديد أو إنهاء خفض الإنتاج. هل في حاجة أن يتم تمديد اتفاق الخفض أم لا يكون هناك حاجة وتكون هناك إستراتيجية معينة للخروج ولتعديل الإنتاج مرة أخرى لجميع الدول لترجع إلى ما كانت عليه قبل الخفض.“

وقال إن ”المخزون النفطي خلال الأسابيع الماضية انخفض بأكثر مما كان متوقعا. كانت التوقعات في أحد الأسابيع مليوني برميل يوميا انخفض 6 ملايين ونصف تقريبا يوميا“.