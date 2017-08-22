مصدران: اقتراح عقد اجتماع لجنة وزراء أوبك والمستقلين في 22 سبتمبر

22 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن من المقترح عقد الاجتماع التالي للجنة الوزارية لأوبك والدول غير الأعضاء، المكلفة بمراقبة مستوى الالتزام بخفض إنتاج النفط، يوم 22 سبتمبر أيلول في فيينا.

وقال المصدران إن المقترح ينتظر موافقة جميع الوزراء. وفي اجتماعهم الأخير في يوليو تموز اتفق الوزراء على أن يكون الاجتماع التالي في سبتمبر أيلول لكن دون تحديد موعد أو مكان.

تضم اللجنة وزراء الكويت والجزائر وفنزويلا من أوبك إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان من خارج المنظمة. وحضر وزير الطاقة السعودي الاجتماعات السابقة أيضا لأن الرياض تتولى رئاسة أوبك في 2017.

وقال المصدران إن من المقترح كذلك أن يكون الاجتماع التالي للجنة الخبراء المعروفة باللجنة الفنية المشتركة يوم 20 سبتمبر أيلول في فيينا أيضا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)