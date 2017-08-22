الكويت تعلن احتواء تسرب نفطي

دبي 22 أغسطس آب (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية إن مؤسسة البترول أعلنت اليوم الثلاثاء احتواء التسرب النفطي الذي وقع قبالة سواحل البلاد وأنها على اتصال بشركات النفط العاملة في منطقة الخليج لمحاولة تحديد مصدر التسرب.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية إن كميات كبيرة من النفط المتسرب قد أزيلت في حين تم احتواء الباقي من خلال إجراءات على مدار الساعة مع الاستعانة بالمراقبة الجوية والبحرية.

ووقع تسربان اثنان على الأقل بمنقطتين قبالة ساحل الكويت منذ الأسبوع الماضي.

وأعلنت الكويت عن تسرب يوم الجمعة في منطقة رأس الزور قرب الحدود مع السعودية ويوم الثلاثاء في أبو فطيرة التي تبعد نحو 25 كيلومترا جنوبي العاصمة الكويت. ولم تذكر السلطات سبب التسربين.

ولم يُذكر حجم التسرب الأول عندما أعلن الأسبوع الماضي. وقالت الكويت يوم الثلاثاء إن التسرب الثاني امتد لميل بحري واحد.

كان وزير النفط الكويتي قال أمس الاثنين إن السعودية وإيران أبلغتا بعدم رصد أي تسرب نفطي في مياههما.

وأضاف الوزير أن إنتاج الكهرباء والماء قد استؤنف بالطاقة الكاملة في محطتي الزور الشمالية والزور الجنوبية.

تبني شركة البترول الوطنية الكويتية أضخم مصفاة بمنطة الشرق الأوسط في رأس الزور حيث ستبلغ طاقتها التكريرية 615 الف برميل يوميا وقيمة عقود تشييدها 11.5 مليار دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)