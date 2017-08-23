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#KW Company News 1
23 آب أغسطس 2017 / 08:24 / منذ شهرين

جدول-تسارع نمو الإقراض المصرفي بالكويت في يونيو

صحفيو رويترز

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    23 أغسطس آب (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي البيانات
التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر يونيو حزيران:
     
 المعروض النقدي (%)        يونيو 2017    مايو 2017    يونيو 2016
 التغير السنوي (ن1)         4.7          9.8         -0.2
 التغير السنوي (ن2)         0.5         0.5          1.7
 التغير السنوي (ن2-ن1)    -1.1         -2.9          2.4        
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص             3.3           4.4          7.2
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار        9.498         9.243        8.995
 التغير السنوي (%)        5.6           -1.8        -0.7
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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