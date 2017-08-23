جدول-تسارع نمو الإقراض المصرفي بالكويت في يونيو

23 أغسطس آب (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر يونيو حزيران: المعروض النقدي (%) يونيو 2017 مايو 2017 يونيو 2016 التغير السنوي (ن1) 4.7 9.8 -0.2 التغير السنوي (ن2) 0.5 0.5 1.7 التغير السنوي (ن2-ن1) -1.1 -2.9 2.4 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 3.3 4.4 7.2 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.498 9.243 8.995 التغير السنوي (%) 5.6 -1.8 -0.7 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)