تقرير: شركة البترول الوطنية الكويتية تخطط لإنفاق 3.5 مليار دينار على مدى 5 سنوات

الكويت 27 أغسطس آب (رويترز) - قال محمد المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأحد إن شركة التكرير المملوكة للدولة تخطط لإنفاق نحو 3.5 مليار دينار (11.6 مليار دولار) في الفترة من 2018-2023.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن المطيري قوله إن الخطة تتضمن استكمال مشروعات والبدء في أخرى جديدة.

وتقوم الشركة بتطوير مشروع ”الوقود البيئي“ الذي يتضمن تحديث وتوسعة إثنتين من أكبر مصافيها لصنع منتجات عالية الجودة مثل وقود الديزل والكيروسين للتصدير.

وقال المطيري إن من المتوقع صرف الدفعة الأولى من قرض بقيمة 6.25 مليار دولار من مقرضين دوليين بنهاية سبتمبر أيلول.

وستغلق شركة البترول الوطنية مصفاة الشعيبة القديمة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا. وقال المطيري إنه تم الإنتهاء من إحصاء وتقييم وحدات مصفاة الشعيبة تمهيدا لبيعها. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)