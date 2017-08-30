ارتفاع بورصتي الإمارات بفعل أنباء شركات وصعود مصر بدعم جلوبال تليكوم

من سيلين أسود

دبي 30 أغسطس آب (رويترز) - ارتفعت البورصتان الرئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء بدعم من أنباء شركات دفعت اثنين من الأسهم للصعود، بينما ارتفعت البورصة المصرية بقوة مدعومة بمكاسب أسهم جلوبال تليكوم وأداء قوي للأسواق العالمية.

وكانت أحجام التداول منخفضة بشكل عام في أسواق الأسهم بالشرق الأوسط في الأيام الماضية نظرا لاقتراب عطلة عيد الأضحى التي بدأت بالفعل في السعودية اليوم الأربعاء وتبدأ في بقية الأسواق غدا الخميس.

وفي أبوظبي، ارتفع سهم إشراق العقارية 3.6 في المئة في تداول نشط اليوم بفعل أنباء عن أن الشركة تخطط للاندماج مع شركة التطوير العقاري ذات الملكية الخاصة ريم للاستثمار.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة.

وفي دبي، صعد سهم داماك العقارية 3.3 في المئة في أكثف تداول له خلال ثلاثة أسابيع بعدما أبلغ رئيس مجلس إدارة الشركة حسين سجواني رويترز بأنه واثق من الوصول إلى المبيعات المستهدفة عند سبعة مليارات درهم (1.9 مليار دولار) نظرا للطلب الجيد واستقرار سوق العقارات في الإمارة.

وزاد سهم إعمار العقارية، المنافس الرئيسي لداماك، 0.5 في المئة. وارتفع مؤشر سوق دبي 0.7 في المئة.

لكن مؤشر بورصة قطر انخفض 0.7 في المئة، متراجعا للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغط الأداء الضعيف لأسهم البنوك. وهبطت أسهم جميع البنوك الكبرى الست في السوق اليوم، ومن بينها سهم البنك التجاري الذي خسر 1.5 في المئة.

وينتاب القلق المستثمرين منذ خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين تصنيف قطر درجة واحد إلى ‭AA-‬ مع نظرة مستقلبية سلبية، إذ ينذر ذلك بارتفاع تكلفة التمويل للبنوك القطرية، في ظل سعيها لتعويض الودائع والقروض التي سحبتها دول عربية أخرى فرضت عقوبات على الدوحة.

وفي مصر، قفز سهم جلوبال تليكوم 7.6 في المئة إلى 6.93 جنيه مصري في أكثف تداول له منذ أوائل يونيو حزيران بعدما قالت جلوبال وشركتها الأم فيون إن وحدتهما الباكستانية جاز وقعت اتفاقا لبيع قطاع الأبراج مقابل نحو 940 مليون دولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 في المئة في حجم تداول مرتفع نسبيا، لكن المؤشر الثانوي لم يزد سوى 0.4 بالمئة.

وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

دبي.. زاد المؤشر 0.7 في المئة إلى 3638 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 4468 نقطة.

قطر.. هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 8801 نقطة.

مصر.. صعد المؤشر 1.7 في المئة إلى 13416 نقطة.

الكويت.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 6892 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1302 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 5053 نقطة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)