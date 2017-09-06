صحيفة: وزير النفط الكويتي يتوقع بقاء أسعار برنت بين 50 و55 دولارا للبرميل

الكويت 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق في تصريح نشرته صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء أن تستمر أسعار النفط لخام برنت بين 50 و55 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن استراتيجية منظمة أوبك ”تسير وتمضي قدما على الطريق الصحيح“.

أضاف أن ”مؤشرات الانخفاض في كميات المخزون الأسبوعية والشهرية أظهرت صحة هذه الإستراتيجية“.

واعتبر أن الطلب على النفط سيزيد في الربع الحالي ومن ثم ستزيد انخفاضات المخزون أكثر من المتوقع مرجحا بلوغ نقطة التعادل بين العرض والطلب بنهاية العام الحالي.

وقال ”بعد بلوغ نقطة التعادل سيرتفع الطلب على النفط الخام خلال العام 2018 كما توقعنا بمقدار 1.4 مليون برميل وبالتالي سنبدأ في تعويض التخفيضات السابقة“.

وأوضح أنه خلال الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل ”سيظهر ما إذا كان هناك تمديد في مارس (آذار) 2018 أو ستكون هناك سياسة للخروج من اتفاق خفض الإنتاج بشكل تدريجي حتى لا يتأثر المخزون“.

ونفى الوزير أن يكون للإعصار هارفي تأثير كبير على السوق نظرا لأن خفض الإنتاج صاحبه خفض في عمليات التكرير في الوقت ذاته معتبرا أن ”نتائج الإعصار على أسعار النفط جاءت أقل من التوقعات مع انخفاض التكرير مقابل توقف الإنتاج مما خيب الآمال في زيادة الطلب على النفط الخام وزيادة الأسعار“. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)