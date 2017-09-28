مقابلة-الكويت تتوقع إبرام صفقات جديدة لتزويد مشترين صينيين بالنفط

من رانيا الجمل

سنغافورة 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول نفطي بالكويت لرويترز إن بلاده عضو أوبك تتوقع إبرام صفقات جديدة لتزويد مشترين صينيين بالخام وسط طلب قوي على صادراتها في آسيا.

ويعتزم البلد الخليجي أيضا تصدير صنف جديد من الخام الخفيف بحلول يناير كانون الثاني وإنفاق 120 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة للتوسع في أنشطة المنبع والمصب حسبما ذكر وليد البدر نائب العضو المنتدب للتسويق بمؤسسة البترول الكويتية.

وقال البدر في مقابلة بمقر المؤسسة في سنغافورة أمس الأربعاء ”أصبحنا نلحظ هوامش تكرير صحية للغاية... يرجع هذا بالأساس إلى تخفيضات أوبك في الأشهر الأخيرة“ مشيرا إلى مساعي منظمة البلدان المصدرة للبترول لكبح معروض الخام العالمي.

وأضاف ”نلحظ طلبا جيدا للغاية على الخام المتوسط العالي الكبريت وتلقينا مخاطبات من عدة عملاء للحصول على شحنات إضافية أو بخصوص عقود جديدة في الصين.“

ومن بين المشترين بعض شركات التكرير الصينية المستقلة الصغيرة، المعروفة باسم ”أباريق الشاي“، وفقا للبدر الذي كان في الصين الأسبوع الماضي.