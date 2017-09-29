منتجو نفط الشرق الأوسط يتجهون لتجارة الخام وزيادة الإيرادات

* وحدة تابعة لأرامكو السعودية ستتعامل في الخام غير السعودي

* العراق يؤسس مشروعا مشتركا مع شركة روسية

* الكويت وأبوظبي تدرسان عمليات تجارة

من رانيا الجمل

سنغافورة 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - يتجه منتجو نفط الشرق الأوسط إلى تداول الخام حيث شجعهم انخفاض الأسعار طوال ثلاث سنوات على إيجاد مصادر جديدة للإيرادات بخلاف نشاط تصدير إنتاجهم.

والسعودية، العضو البارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأكبر مصدر للنفط في العالم، من بين من أخذوا هذا المنحى إذ تعتزم شركة تابعة لأرامكو المملوكة للدولة البدء في تجارة النفط الخام غير السعودي حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وينضم إلى ذلك التوجه أعضاء آخرون بمنظمة أوبك في الوقت الذي تظل فيه أسعار النفط عند نصف المستويات التي سجلتها في منتصف 2014.

ويتعاون العراق مع شركة روسية في تأسيس شركة لتجارة النفط في الوقت الذي تدرس فيه أبوظبي والكويت خططا لتجارة الخام.

وقال ديفيد فايف كبير الخبراء الاقتصاديين لدى جانفور لتجارة السلع الأولية لرويترز على هامش مؤتمر للنفط في سنغافورة ”إنهم يسعون لأن يصبحوا أكثر مرونة وأن يقتنصوا هامشا إضافيا داخل السوق“.

وحتى الوقت الراهن، تهيمن شركات تجارة عالمية مثل فيتول وجانفور وترافيجورا وجلينكور على تجارة النفط وكذلك شركات النفط العالمية مثل بي.بي وشل.

وقال مصدر رفيع المستوى بقطاع النفط مطلع على التطورات في أرامكو السعودية التي تعتزم إطلاق طرح عام أولي العام المقبل ”الأمر كله يدور حول الاستغلال الأمثل“.

وأسست أرامكو في 2012 وحدة لتسويق المنتجات المكررة وزيوت الأساس والبتروكيماويات السائبة هي أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة).

وقالت مصادر في القطاع إن تجارة النفط الخام لم تكن في البداية ضمن صلاحيات الشركة، لكن أرامكو للتجارة تعتزم في الوقت الحالي تجارة الخام غير السعودي لتزويد المشروعات العالمية المشتركة لأرامكو بالأساس مثل مصفاة موتيفا الأمريكية وإس-أويل في كوريا الجنوبية.

وتتلاءم المبادرة مع الهدف المعلن لأرامكو في أن تصبح أكبر شركة متكاملة للطاقة مع خطط لتوسعة عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات.

* ”قطاع تنافسي“

وقال سداد الحسيني، وهو مسؤول تنفيذي سابق لدى أرامكو، إن التحرك صوب التجارة تطور منطقي لاستراتيجية أرامكو لاقتناص قيمة في سلسلة النفط ومنتجاته بالكامل.

وقال إن القطاع تنافسي جدا وإن دخول أرامكو يجب أن يكون حصيفا واستراتيجيا مضيفا أن أرامكو ستركز على المنتجات والأسواق التي تناسب اهتماماتها ويعني هذا أنه يتعين عليها التعامل لا محالة مع براميل من النفط والمنتجات التي لا تنتجها كما هو الأمر مع إنتاجها.

وقال مصدر تجاري إن أرامكو للتجارة ستمارس نشاط تداول النفط الخام في الأساس عبر مكتبها في سنغافورة، حيث تهدف إلى تعيين ما يتراوح بين عشرة إلى 15 موظفا هناك بحلول نهاية العام.

وكانت سلطنة عمان أول منتج في الشرق الأوسط يتحول إلى التجارة لتؤسس مشروعا مشتركا مناصفة مع فيتول في العقد الماضي.

واشترت الحكومة في سلطنة عمان بعد ذلك عمان للتجارة الدولية (أو.تي.آي)، التي تتداول الخام ومنتجاته والغاز الطبيعي المسال العماني، وهي حاليا مملوكة بالكامل لشركة النفط العمانية التي تديرها الدولة.

ويلحق منتجون آخرون للنفط في الشرق الأوسط بالركب في الوقت الحالي. وتدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تأسيس وحدة للتجارة.

وقال متحدث باسم أدنوك ”تماشيا مع استراتيجية أدنوك في تعزيز القيمة التجارية لكل برميل ننتجه، نحن في المراحل الأولية من النظر في تداول لا يستهدف المضاربة ومدعوم بأصول ونجري مناقشات مع العديد من الشركاء المحتملين في القطاع“.

كانت مصادر في القطاع قالت في مايو أيار إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الحكومية تتعاون مع لوك أويل الروسية في مشروع بدبي لتجارة النفط الخام. وتقول المصادر إن المشروع قد يتوسع لاحقا إلى تجارة المنتجات المكررة والبتروكيماويات.

وتدرس الكويت تأسيس شركة جديدة لتسويق المنتجات المكررة. وقال مسؤول لدى مؤسسة البترول الكويتية لرويترز إن الشركة ستساعد الكويت على بيع المنتجات في الأساس من مشروع للتكرير في الدقم بسلطنة عمان. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)