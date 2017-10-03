مصحح-كويت إنرجي الكويتية تعلن إتمام بيع 25% من حقل أبو سنان المصري لجلوبال كونكت

(لتصحيح اسم الشركة في الفقرة قبل الأخيرة)

الكويت 3 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة كويت إنرجي المتخصصة في عمليات استكشاف واستخراج النفط والغاز اليوم الثلاثاء إنها حصلت على الموافقات اللازمة لإتمام اتفاقية بيع 25 في المئة من إجمالي حصتها في حقل أبو سنان في مصر لصالح شركة جلوبال كونكت ليمتد.

وقالت كويت إنرجي في بيان حصلت عليه رويترز بشكل حصري ”تم نقل ملكية الحصة المباعة وتحرير وثيقة التنازل في تاريخ 9 سبتمبر (ايلول) 2017 من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول عابد عز الرجال ووزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا“.

ولم تذكر الشركة في بيانها قيمة الصفقة.

يذكر أن هذا الاتفاق تم توقيعه في 15 ديسمبر كانون الأول الماضي وتم تفعيله في نهاية الشهر نفسه.

وقالت كويت إنرجي في بيانها اليوم إن الموافقات الجديدة تم الحصول عليها بعد الحصول على موافقات حق الشفعة (حق أولوية الشراء للشريك).

وأوضح البيان أنه بموجب هذه الاتفاقية فإن حصة كويت نرجي أصبحت 25 في المئة من الإيرادات وتصبح الشركة هي المشغل لإمتياز أبو سنان. وستبلغ حصة شركة دوفر من الإيرادات 28 في المئة وجلوبال كونكت 25 في المئة وروكهوبر 22 في المئة.

وقالت سارة أكبر الرئيسة التنفيذية لشركة كويت إنرجي في البيان ”أنني على ثقة تامة بأن هذه الشراكة مع شركة جلوبال كونكت بالإضافة إلى شركائنا الآخرين من شركة روكهوبر وشركة دوفر ستتيح لنا فرصة تعزيز ودفع عجلة تطور أعمالنا الاستكشافية والإنتاجية بأصولنا في مصر“.

وأكدت أكبر سعي الشركة الدائم لتحقيق ”أفضل النتائج“ لصالح كل من المساهمين والحكومات المضيفة وشركاء الشركة.

وقال شريف فودة مؤسس ورئيس جلوبال كونكت إن الصفقة تتيح للشركة الفرصة لزيادة استثماراتها في الاقتصاد المصري.

وأضاف ”نحن نتوقع أن نعمل سويا مع جميع شركائنا، دوفر وروكهوبر إلى جانب كويت إنرجي والتي أظهرت أداء متميزا في إدارة مشروع أبو سنان“.

وكويت إنرجي شركة مستقلة تزاول نشاطها في قطاع النفط والغاز وتعمل في مجال التنقيب وتقييم وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. وتتكون محفظة كويت انرجي من 10 أصول في كل من مصر العراق اليمن وعمان كما تشغل الشركة 7 من هذه الأصول.

وفي 31 ديسمبر كانون الأول 2016 بلغت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في الحصص العاملة للشركة 810 ملايين برميل نفط مكافئ. كما بلغ معدل الإنتاج اليومي من الحصص العاملة في منتصف العام الحالي 26.9 برميل نفط مكافئ يوميا.

ولدى شركة كويت إنرجي مكاتب إقليمية في كل من البصرة وبغداد والقاهرة وصنعاء.

وشركة جلوبال كونكت هي شركة استكشاف وانتاج تأسست عام 2010 وتركز نشاطها على منطقة الشرق الأوسط. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)