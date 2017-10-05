التعليمية الكويتية: عرض بوبيان للاستحواذ على أسهمنا عادل

الكويت 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت المجموعة التعليمية القابضة الكويتية اليوم الخميس إن مجلس إدارتها قرر أن عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة بوبيان للبتروكيماويات للاستحواذ على باقي أسهم المجموعة وقدره 308 فلوس (دولار واحد) للسهم ”عادل“.

وقالت التعليمية في بيان للبورصة الكويتية إن مجلس الإدارة الذي اجتمع أمس الأربعاء ناقش الدراسة المقدمة من مستشار الاستثمار المستقل وقرر رفع توصية للمساهمين بهذا الشأن ”علما بأن التوصية ونتائج الدراسة تعتبر غير ملزمة للمساهمين وأن قرار البيع من عدمه يرجع للمساهمين وحدهم“.

كانت شركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية اشترت في مايو أيار الماضي 130.8 مليون سهم تمثل 53.4 في المئة من أسهم المجموعة التعليمية في صفقة بلغت قمتها 39.3 مليون دينار وكان الطرف البائع هو شركة نفائس القابضة.

وطبقا للقانون الكويتي فإن أي مشتر يستحوذ على أكثر من 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة عليه أن يقدم عرضا إلزاميا لشراء باقي أسهم الشركة من المساهمين الراغبين في البيع بنفس السعر ونفس شروط صفقة الاستحواذ الأولى.