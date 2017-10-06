تجار: الكويت توقع عقدا لبيع النفتا بعلاوة نحو 9.50 دولار للطن

سنغافورة 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال تجار اليوم الجمعة إن مؤسسة البترول الكويتية وقعت عقدا مدته 12 شهرا مع مشترين لبيع النفتا الكاملة النطاق تحميل الفترة من ديسمبر كانون الأول 2017 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2018 بعلاوة نحو 9.50 دولار للطن فوق متوسط أسعار الشرق الأوسط على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).

وتعادل هذه العلاوة أكثر من مثلي العلاوة البالغة أربعة دولارات للطن التي تلقتها مؤسسة البترول الكويتية في عقد قائم مدته 12 شهرا ينتهي أجله في نوفمبر تشرين الثاني 2017. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)