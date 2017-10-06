مقدمة 1-الكويت تبرم اتفاقا مدته عام لبيع النفتا بعلاوة نحو 9.50 دولار للطن

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من سينغ لي بينغ

سنغافورة 6 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال تجار اليوم الجمعة إن مؤسسة البترول الكويتية وقعت عقدا مدته 12 شهرا مع مشترين لبيع النفتا الكاملة النطاق تحميل الفترة من ديسمبر كانون الأول 2017 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2018 بعلاوة نحو 9.50 دولار للطن فوق متوسط أسعار الشرق الأوسط على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).

وتعادل هذه العلاوة أكثر من مثلي العلاوة البالغة أربعة دولارات للطن التي تلقتها مؤسسة البترول الكويتية في عقد قائم مدته 12 شهرا ينتهي أجله في نوفمبر تشرين الثاني 2017.

وقال متعامل في النفتا لم يشارك في محادثات الاتفاق مع مؤسسة البترول الكويتية هذا الأسبوع ”توقعت أن تكون العلاوة أعلى“، إذ ربطت الشركة عرضها في البداية بعلاوة تزيد على عشرة دولارات فوق متوسط أسعار الشرق الأوسط على أساس فوب.

ولم يتسن الحصول على تعليقات من مؤسسة البترول الكويتية، التي بدأت إجراء محادثات الاتفاق في بداية هذا الأسبوع، لأن مكتبها مغلق اليوم الجمعة.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية ثلاثة عقود مدتها 12 شهرا تبدأ في أبريل نيسان وأغسطس آب وديسمبر كانون الأول، وأبرمت عقدا مع مشترين لبيع نوع من النفتا الخفيفة للتحميل في نفس الفترة بين ديسمبر كانون الأول 2017 ونوفمبر تشرين الثاني 2018 بعلاوة تقارب 11 دولارا للطن فوق متوسط أسعار الشرق الأوسط على أساس فوب.

وفي السوق الفورية، زاد اهتمام آسيا بشراء النفتا في الآونة الأخيرة في ظل عمل معظم وحدات تكسير النفتا، التي تعتمد على النفتا كلقيم، بمعدلات عالية لتلبية الطلب من قطاع البلاستيك.

وبلغ سعر نواتج تكسير النفتا في آسيا على سبيل المثال أعلى مستوى في سبعة أشهر في 25 سبتمبر أيلول عند 102.43 دولار للطن قبل أن ينخفض إلى 100.60 دولار للطن في الخامس من أكتوبر تشرين الأول.

وتعكس قيمة النواتج قوة أو ضعف العوامل الأساسية للنفتا.

وقال المتعامل ”سوق النفتا الفورية قد تتعزز أكثر“. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)