جدول-الفائض التجاري للكويت يرتفع في الربع/2 على أساس سنوي

9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الإثنين ارتفاعا في فائض التجارة الخارجية للبلاد على أساس سنوي في الربع الثاني من العام بفضل انتعاش أسعار النفط والغاز. التجارة الخارجية للكويت الربع/2 الربع/1 الربع/2 (بالمليون دينار) 2017 2017 2016 الصادرات 3906 4165 3553 الواردات 2443 2540 2354 الفائض 1472 1625 1199 التغير السنوي للقيمة بالدينار (%) الصادرات الاسمية 9.9 55.2 الواردات الاسمية 3.4 10.9 ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)