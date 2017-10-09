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#KW Company News 1
9 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 15:22 / منذ 6 أيام

جدول-الفائض التجاري للكويت يرتفع في الربع/2 على أساس سنوي

صحفيو رويترز

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    9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة
المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الإثنين ارتفاعا في فائض التجارة
الخارجية للبلاد على أساس سنوي في الربع الثاني من العام بفضل
انتعاش أسعار النفط والغاز.

التجارة الخارجية للكويت    الربع/2    الربع/1    الربع/2
(بالمليون دينار)        2017        2017        2016 
الصادرات            3906        4165        3553
الواردات            2443        2540        2354
الفائض                1472        1625        1199
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        9.9        55.2
الواردات الاسمية        3.4        10.9

    ملحوظة: بيانات أحدث فترة غير نهائية.

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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