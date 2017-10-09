مقابلة-طيران الجزيرة الكويتية تعتزم تسيير رحلات إلى الهند وباكستان بنهاية أكتوبر

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من أحمد حجاجي

الكويت 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مروان بودي رئيس مجلس الإدارة في شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الاثنين إن الشركة تعتزم البدء بتسيير رحلات إلى شبه القارة الهندية بنهاية أكتوبر تشرين الأول الحالي.

وقال بودي في مقابلة مع رويترز إن الرحلات ستكون إلى حيدر آباد وبومباي ودلهي في الهند ولاهور في باكستان معتبرا أن هذه الخطوة ستشكل ”نقلة نوعية“ في مسيرة الشركة.

وأضاف بودي أن الهنود في الكويت يشكلون ”أكبر جالية“ بعد المواطنين الكويتيين ويجب أن تمد الشركة خدماتها إليهم.

وقال أيضا إن الأزمة الخليجية ”لم يكن لها تأثير مباشر أو غير مباشر على نشاط الشركة“ التي تعمل في الخطوط الاقليمية القريبة ولا تعمل في المسافات البعيدة.

وتعمل طيران الجزيرة، وهي إحدى شركتي طيران كويتيتين خاصتين، في عدة خطوط وتصل بين الكويت وكل من دبي والمنامة والرياض والدمام والدوحة والقاهرة والاسكندرية والأقصر وسوهاج وأسيوط وشرم الشيخ واسطنبول وبيروت ومشهد والنجف.

وتراجعت أرباح الشركة في 2016 و2017 بسبب التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.

وهبطت أرباح طيران الجزيرة في 2016 بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 10.795 مليون دينار مقارنة مع 15.382 مليون في سنة 2015.

كما انخفضت أرباح النصف الأول من 2017 بنسبة 78 بالمئة إلى 1.343 مليون دينار مقابل 5.991 مليون دينار قبل عام.

وتوقع بودي أن تحقق الشركة نتائج ”أفضل“ في سنة 2017 بسبب زيادة وصفها بالكبيرة في أعداد المسافرين خلال فصل الصيف من وإلى الكويت معتبرا أن نتائجها ستكون ”إيجابية جدا“ لكنه رفض الخوض في أية تفاصيل بسبب القيود التي تفرضها الجهات الرقابية.

وحول خطط الشركة لزيادة أسطولها قال بودي إن طيران الجزيرة تعمل حاليا على شراء الطائرات المستعملة ”استعمالا خفيفا“ وإعادة تطويرها كاشفا أنها ستدخل طائرتين إلى أسطولها في الربع الأخير من العام الحالي.

وأضاف أن الشركة ستواصل العمل في مسار شراء الطائرات المستعملة لأنها تعتقد أن أسعار الطائرات الجديدة في الوقت الحالي ”تضخمت“ بشكل كبير.

وقال ”لم نضع طلبات جديدة. ولا زلنا نعتقد أن السوق العالمي متضخم بالأسعار.. مازلنا ننتظر الوقت المناسب لوضع طلبات جديدة“.

وأشار إلى أن هذه الطائرات المسستعملة يتم تمويلها تمويلا ذاتيا من أموال الشركة وليس هناك خطط للحصول على تمويل خارجي في الوقت الحالي.

وتأسست شركة طيران الجزيرة في 2004 وأدرجت في بورصة الكويت في 2008 ويبلغ رأسمالها المدفوع 20 مليون دينار. وتقول على موقعها الالكتروني إنها تنقل سنويا ما يزيد عن 1.2 مليون مسافر.