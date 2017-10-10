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#KW Company News 1
10 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 10:13 / منذ 5 أيام

بنك وربة الكويتي يجمع 250 مليون دولار من خلال قرض إسلامي أجله 3 سنوات

صحفيو رويترز

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دبي 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن بنك وربة الكويتي يقوم حاليا بجمع 250 مليون دولار من خلال قرض إسلامي أجله ثلاث سنوات هو الأول الذي يقوم به البنك في سوق القروض المشتركة.

وهذه الخطوة أحدث عملية لجمع تمويل يقوم بها بنك وربة الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية بعد أن أصدر في مارس آذار الماضي صكوكا من المستوى الأول بقيمة 250 مليون دولار في سعيه لزيادة نسب رأس المال وتحسين مستوى السيولة.

وقال مصدر إن بنك أبوظبي التجاري وبنك ايه.بي.سي وبنك بوبيان الكويتي وبنك أبوظبي الأول يقودون الصفقة البالغ أجلها ثلاث سنوات مبينا أنه تم اطلاق هذه التسهيلات الائتمانية الاسلامية في الأسبوع الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البنك حول الأمر. (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)

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