إعادة-موجز لأهم الأنباء الساعة 0001 بتوقيت جرينتش

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بيروت 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مسؤول كبير في المعارضة السورية إن جماعة مسلحة في شمال سوريا سلمت السيطرة على معبر حدودي كبير لحكومة سورية معارضة تدعمها تركيا.

أربيل (العراق) - قال مسؤول أمني كردي لرويترز إن مئات ممن يشتبه بأنهم من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية استسلموا الأسبوع الماضي للسلطات في شمال العراق بعد أن طرد التنظيم المتشدد من آخر معقل له في شمال العراق.

القدس - قالت إسرائيل إن حزب الله أقوى أعدائها في لبنان أصبح مسيطرا على جيش البلاد النظامي الذي ترعاه الولايات المتحدة موضحة أن الاثنين سيكونان هدفين لأسلحتها في أي حرب مستقبلا.

موسكو - اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالتظاهر بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتعمد تقليص ضرباتها الجوية في العراق للسماح لمقاتلي التنظيم بالتدفق إلى سوريا لإبطاء تقدم الجيش السوري الذي تدعمه موسكو.

واشنطن - عرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي جماعة حزب الله اللبنانية فيما تصعد الضغط على الجماعة المدعومة من إيران التي صنفتها منذ فترة طويلة بأنها منظمة إرهابية.

الرياض - قال مسؤول حكومي كبير إن المملكة العربية السعودية تخطط لمنح عقد بناء أول مفاعلين نوويين لديها بحلول نهاية العام المقبل.

دبي/الدوحة - قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة إن استضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 يجب أن يعتمد على رفضها ”التطرف والإرهاب“ وذلك في تصريحات أقحمت البطولة الرياضية في أسوأ خلاف دبلوماسي بين دول الخليج منذ سنوات.

بروكسل - قال مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي يسعى لإعادة فتح سفارته في ليبيا اعتمادا على الأوضاع الأمنية لتقديم المزيد من الدعم السياسي لحكومة طرابلس التي تواجه صعوبات في بسط سيطرتها.

القاهرة - بدأت محادثات وحدة بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة بنبرة متفائلة إذ قال عضو بارز في وفد حماس إن ”كله أمل“ في التوصل إلى خارطة طريق للمصالحة.

موسكو - قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن وزارة الخارجية الروسية انتقدت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه تنظيم إرهابي.

القاهرة - أهدى ناشط مصري يخضع لتحقيق جنائي لعمله في مجال حقوق الإنسان جائزة حقوقية دولية لآلاف المصريين الذين قال إنهم عذبوا أو سجنوا منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

لندن - أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجددا التزام بريطانيا بالاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015 في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قرار أمريكي مهم بشأن إن كانت طهران التزمت بشروط الاتفاق.

واشنطن - ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن هذا الأسبوع ”استراتيجية عامة بشأن إيران“ تشمل ما إذا كان سيقر بعدم التزام طهران بالاتفاق الدولي الذي يحد من أنشطة برنامجها النووي.

الأمم المتحدة - منع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أربع سفن من دخول أي ميناء على مستوى العالم لحملها شحنات من كوريا الشمالية منها سفينة كانت محملة بالذخيرة لكن الولايات المتحدة أرجأت محاولة لإدراج أربع أخرى على قائمة سوداء انتظارا لمزيد من التحقيقات.

برشلونة - وقع زعيم إقليم قطالونيا كارلس بودجمون وساسة محليون آخرون وثيقة تعلن استقلال إقليمهم عن إسبانيا لكن لم يتضح ما إذا كانت الوثيقة لها أي قيمة قانونية.

واشنطن - أبلغ ثلاثة مسؤولين أمريكيين رويترز أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أبحرت قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي حتى على الرغم من التماس إدارة الرئيس دونالد ترامب تعاون الصين في التصدي لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

نيروبي - قال زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينجا إنه لن يخوض الإعادة المقررة بأمر من المحكمة لانتخابات الرئاسة التي أجريت في أغسطس آب الماضي.

أنقرة - حمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سفير الولايات المتحدة لدى بلاده المسؤولية عن نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين وقال إن أنقرة لم تعد تعتبره ممثلا للحكومة الأمريكية. (إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)