وكالة: السيطرة على حريق في حقل برقان الكويتي وإصابة 4 عمال

الكويت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن شركة نفط الكويت تمكنت من السيطرة على حريق نشب مساء أمس في أحد مواقع العمل بحقل برقان أكبر حقول النفط الكويتية على الإطلاق.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي في شركة نفط الكويت مناحي العنزي قوله على حساب الشركة على تويتر إن الحادث نتجت عنه إصابة أربعة أشخاص من عمال المقاول المشرف على الموقع بحروق مبينة أن إصابة أحدهم من الدرجة الثانية ”وجار حاليا علاج المصابين في مستشفى الأحمدي“.

وقال العنزي إن الفرق المعنية من شركة نفط الكويت ”حضرت فورا إلى الموقع وتمت السيطرة على الحريق في حينه والتعامل معه حسب الإجراءات المتبعة لدى الشركة“. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)