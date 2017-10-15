FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Reuters Arabic World Service
15 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 17:26 / منذ 5 أيام

وزير النفط الكويتي يقول السوق تمضي في المسار الصحيح

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

الكويت 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأحد إن سوق النفط تتجه في المسار الصحيح وإن من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن مد الاتفاق الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج.

وقال المرزوق خلال مؤتمر لقطاع النفط في الكويت ”ما زال ذلك من السابق لأوانه. ينبغي أن نتخذ مثل هذا القرار قبل نوفمبر... لا نزال على المسار الصحيح“.

وأضاف ”شهدنا انخفاضا في فائض المخزونات ولمسنا تحسن الأسعار واعتقد أن الجميع ينبغي أن يسعدوا بهذه النتيجة... أرى أن علينا التركيز على الالتزام بدلا من تمديد الاتفاق“.

وتجتمع أوبك في فيينا يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.