وزير النفط الكويتي يقول السوق تمضي في المسار الصحيح

الكويت 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأحد إن سوق النفط تتجه في المسار الصحيح وإن من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن مد الاتفاق الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج.

وقال المرزوق خلال مؤتمر لقطاع النفط في الكويت ”ما زال ذلك من السابق لأوانه. ينبغي أن نتخذ مثل هذا القرار قبل نوفمبر... لا نزال على المسار الصحيح“.

وأضاف ”شهدنا انخفاضا في فائض المخزونات ولمسنا تحسن الأسعار واعتقد أن الجميع ينبغي أن يسعدوا بهذه النتيجة... أرى أن علينا التركيز على الالتزام بدلا من تمديد الاتفاق“.

وتجتمع أوبك في فيينا يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.