وزير النفط الكويتي: لا مؤشرات على تأثر السوق بقرارات ترامب ضد إيران

الكويت 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق مساء اليوم الأحد إنه لا يوجد حتى الآن مؤشرات على تأثر السوق النفطية أو إنتاج النفط عالميا بالقرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.

وقال المرزوق في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح مؤتمر الكويت للنفط والغاز ”ليس هناك شك أن أي قرارات تمس أي من الدول النفطية سوف يكون لها تأثير على السوق النفطية... لكن إلى الآن ليس هناك أي مؤشرات على (تأثر إنتاج البترول) سواء بالإجراءات ضد إيران أو كردستان العراق“.