مقدمة 1-وزير النفط الكويتي يقول السوق تمضي في المسار الصحيح

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من أحمد حجاجي

الكويت 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأحد إن سوق النفط تتجه في المسار الصحيح وإن من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن مد الاتفاق الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج.

وقال المرزوق خلال مؤتمر للنفط والغاز في الكويت ”ما زال ذلك من السابق لأوانه. ينبغي أن نتخذ مثل هذا القرار قبل نوفمبر... لا نزال على المسار الصحيح“.

وأضاف ”شهدنا انخفاضا في فائض المخزونات ولمسنا تحسن الأسعار واعتقد أن الجميع ينبغي أن يسعدوا بهذه النتيجة... أرى أن علينا التركيز على الالتزام بدلا من تمديد الاتفاق“.

وتجتمع أوبك في فيينا يوم 30 نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

وتوقع وزير النفط الكويتي أن تستعيد أسواق النفط العالمية توازنها في سنة 2018 معتبرا أن توقيت استعادة التوازن سواء في بداية العام المقبل أم نهايته سيعتمد على التزام الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج.

وقال المرزوق ”إلى الآن فإن التخفيض الحالي يؤتي المطلوب منه ونحن في طريقنا لاستعادة التوازن في الأسواق والمتوقع أن شاء الله يكون في 2018“.

وتساءل هل سيتم ذلك في بداية العام المقبل أم نهايته وقال ”هذا سيعتمد على التزام الدول التي لم تلتزم إلى الآن... سوف نركز على التزام الدول جميعا بالنسب المقررة لها وبالتالي نستعيد التوازن في أقرب وقت إن شاء الله“.

وأكد المرزوق أن التزام الدول بخفض الإنتاج كان بنسبة 116 في المئة في نهاية سبتمبر أيلول مشيرا إلى أن بعض الدول التزمت بحصص أكبر من المقرر لها بينما لم تلتزم دول أخرى بما هو مطلوب منها وفقا للاتفاق.

وأوضح المرزوق أنه لا توجد مؤشرات على تأثر السوق النفطية أو إنتاج النفط عالميا بالقرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران.

كان ترامب قد رفض يوم الجمعة التصديق رسميا على التزام إيران بالاتفاق النووي الموقع في عام 2015 والذي يهدف إلى تقليص برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات.

وقال المرزوق ”ليس هناك شك أن أي قرارات تمس أي من الدول النفطية سوف يكون لها تأثير على السوق النفطية... لكن إلى الآن ليس هناك أي مؤشرات على (تأثر إنتاج البترول) سواء بالإجراءات ضد إيران أو كردستان العراق“.