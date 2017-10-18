عمان تعتزم ترسية رخصة المحمول الثالثة المحمول على كونسورتيوم محلي

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الأربعاء إن السلطنة ألغت مزايدة الرخصة الثالثة لتشغيل الهاتف المحمول وقررت ترسية الرخصة على كونسورتيوم من صناديق استثمارية محلية وشركة دولية لتشغيل الهاتف المحمول.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة النقل والاتصالات العمانية القول إن الوزارة وجهت هيئة تنظيم الاتصالات بإلغاء المزايدة الحالية وتنفيذ القرار الجديد اعتبارا من اليوم 18 أكتوبر تشرين الأول.

وقال بيان الوزارة إن قرار ”اختيار ائتلاف مكون من شركة محلية مملوكة للصناديق الاستثمارية بالشراكة مع شريك استراتيجي عالمي لديه القدرات والإمكانات اللازمة في هذا المجال... يأتي سعيا إلى تعزيز دور الصناديق الاستثمارية وتمكينها من المساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني“.

ولم تذكر وكالة الأنباء العمانية تفاصيل بشأن موعد ترسية هيئة تنظيم الاتصالات لترخيص المشغل الثالث.

ومن المنتظر أن يتنافس المشغل الثالث مع العمانية للاتصالات (عمانتل) وأريد عمان.

وتلقت سلطنة عمان بالفعل عروضا من الاتصالات السعودية وزين الكويتية وسوداتل السودانية واتصالات الإماراتية للحصول على الترخيص.

وكان من المقرر أن تتم ترسية الترخيص في الرابع من سبتمبر أيلول، لكن وسائل إعلام ذكرت أنه تم تأجيلها حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني.

واشترت عمانتل حصة تبلغ عشرة في المئة من زين في أغسطس آب وقالت في ذلك الحين إنها تعتزم زيادة حيازتها.