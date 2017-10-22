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#KW Company News 1
22 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 07:27 / منذ 3 أيام

جدول-التضخم في الكويت ينخفض في سبتمبر بفعل تكاليف الإسكان

صحفيو رويترز

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    22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين
لشهر سبتمبر أيلول.
    
التضخم (%)        سبتمبر 2017        أغسطس 2017
 التغير الشهري    0.5            0.0
 التغير السنوي    0.5            1.2
    
    ملحوظة: غيرت إدارة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين
إلى 2013 من 2007 اعتبارا من بيانات يونيو حزيران 2017 قائلة إن
التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار لها أثر رفع معدلات
التضخم قليلا للسنوات الأخيرة.
    استقرت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 17 بالمئة من
سلة الأسعار، مقارنة بها قبل عام في سبتمبر أيلول. انخفضت تكاليف
الإسكان، التي تشكل أكثر من 33 بالمئة من نفقات المستهلكين، بنسبة
1.8 بالمئة. لكن تكاليف النقل زادت 1.7 بالمئة.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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