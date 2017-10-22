جدول-التضخم في الكويت ينخفض في سبتمبر بفعل تكاليف الإسكان

22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأحد البيانات التالية لأسعار المستهلكين لشهر سبتمبر أيلول. التضخم (%) سبتمبر 2017 أغسطس 2017 التغير الشهري 0.5 0.0 التغير السنوي 0.5 1.2 ملحوظة: غيرت إدارة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2013 من 2007 اعتبارا من بيانات يونيو حزيران 2017 قائلة إن التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار لها أثر رفع معدلات التضخم قليلا للسنوات الأخيرة. استقرت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 17 بالمئة من سلة الأسعار، مقارنة بها قبل عام في سبتمبر أيلول. انخفضت تكاليف الإسكان، التي تشكل أكثر من 33 بالمئة من نفقات المستهلكين، بنسبة 1.8 بالمئة. لكن تكاليف النقل زادت 1.7 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)