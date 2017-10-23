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#KW Company News 1
23 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 08:04 / منذ يومين

بيتك الكويت: نتلقى عروضا لشراء حصتنا في الخليجي ولم ننته من دراستها

صحفيو رويترز

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القاهرة 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر بنك إسلامي في البلاد، إنه مازال يتلقى عروضا من المستثمرين لشراء حصته في شركة بيت الاستثمار الخليجي.

وقال البنك في بيان إلى البورصة ”مازال بيتك يتلقى عروضا مختلفة من المستثمرين لشراء حصته في شركة بيت الاستثمار الخليجي، ولم يتم الانتهاء من دراسة تلك العروض“.

وبحسب بيانات البورصة، يمتلك بيتك حصة تبلغ نحو 20 بالمئة في شركة بيت الاستثمار الخليجي، التي يتمثل نشاطها في تقديم أعمال الاستثمار وخدمات الاستشارات المالية المتعلقة بها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ونفى بيتك في بيان اليوم ما نشرته بعض وسائل الإعلام من تلقيه عرضا لشراء حصته في شركة الإنماء العقارية. وتبلغ حصة بيتك في الشركة 55.67 بالمئة وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

تغطية صحفية عبد المنعم درار - تحرير نادية الجويلي

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