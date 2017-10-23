ملخص-فيتش تؤكد تصنيف الكويت عند "‭AA‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة

23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية:
* تؤكد تصنيف الكويت عند ”AA“ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
* تقول إنها لا تتوقع احتمالا يذكر لفرض عقوبات على الكويت في ضوء استمرار روابطها مع قطر أو إيران.
* تقول الاعتماد الزائد لاقتصاد الكويت على النفط والمخاطر السياسية وضعف الحوكمة ومناخ الأعمال عوامل تحد من نقاط القوة الائتمانية للبلاد.
* تقول الرعاية الاجتماعية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يمثلان تحديات متزايدة للمالية العامة للبلاد.
* تقول وتيرة التقدم في برنامج الحكومة الكويتية للاستدامة الاقتصادية والمالية ”بطيئة“. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)