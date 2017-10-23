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#KW Company News 1
23 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 11:04 / بعد يومين

ملخص-فيتش تؤكد تصنيف الكويت عند "‭AA‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة

صحفيو رويترز

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23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية:

* تؤكد تصنيف الكويت عند ”AA“ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

* تقول إنها لا تتوقع احتمالا يذكر لفرض عقوبات على الكويت في ضوء استمرار روابطها مع قطر أو إيران.

* تقول الاعتماد الزائد لاقتصاد الكويت على النفط والمخاطر السياسية وضعف الحوكمة ومناخ الأعمال عوامل تحد من نقاط القوة الائتمانية للبلاد.

* تقول الرعاية الاجتماعية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يمثلان تحديات متزايدة للمالية العامة للبلاد.

* تقول وتيرة التقدم في برنامج الحكومة الكويتية للاستدامة الاقتصادية والمالية ”بطيئة“. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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