ملخص-فيتش تؤكد تصنيف الكويت عند "‭AA‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة

23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية:

* تؤكد تصنيف الكويت عند ”AA“ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

* تقول إنها لا تتوقع احتمالا يذكر لفرض عقوبات على الكويت في ضوء استمرار روابطها مع قطر أو إيران.

* تقول الاعتماد الزائد لاقتصاد الكويت على النفط والمخاطر السياسية وضعف الحوكمة ومناخ الأعمال عوامل تحد من نقاط القوة الائتمانية للبلاد.

* تقول الرعاية الاجتماعية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يمثلان تحديات متزايدة للمالية العامة للبلاد.

* تقول وتيرة التقدم في برنامج الحكومة الكويتية للاستدامة الاقتصادية والمالية ”بطيئة“. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)