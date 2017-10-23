مقدمة 1-فيتش تؤكد تصنيف الكويت عند ‭AA‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة

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الكويت 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الاثنين تصنيف الكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة قائلة إن المزايا الرئيسية للوضع الائتماني الكويتي تتمثل في قوة الميزانية العامة والوضع المالي الخارجي للدولة.

في مقابل ذلك أشارت الوكالة إلى اعتماد الاقتصاد الكويتي الكبير على النفط وتزايد المخاطر الجيوسياسية وضعف الحوكمة ومناخ الأعمال السيء كعوامل غير مواتية لتصنيف الكويت.

وقالت الوكالة إن الرعاية الاجتماعية السخية التي تقدمها الدولة للمواطنين والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يشكلان تحديات متزايدة للمالية العامة للبلاد نظرا للنمو السكاني القوي.

ورغم عدم الإفصاح رسميا عن حجم الأصول ولا عن أداء الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة الكويت، فقد توقعت فيتش أن تكون هذه الأصول قد تجاوزت 514 مليار دولار في نهاية 2016 بما يعادل 453 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن الكويت دبرت احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2016-2017 باقتراض حوالي 2.2 مليار دينار (7.3 مليار دولار) من السوق المحلية عن طريق السندات والصكوك وثمانية مليارات دولار من السندات الدولية بينما سحبت نحو أربعة مليارات دولار من صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتوقع التقرير أن تستمر الحكومة في تحقيق بعض النجاح في التدابير التي لا تتطلب تشريعات رئيسية جديدة ومنها وضع الميزانيات متعددة السنوات ووضع حدود قصوى للنفقات وتشديد قواعد التوظيف والتعويض في الخدمة المدنية.

وقال إن التقدم سيكون أبطأ في اتخاذ تدابير أكثر شمولا مثل وضع قانون جديد للأجور في القطاع العام أو الخصخصة أو ضريبة القيمة المضافة وقوانين ضريبة الإنتاج.

وعزا التقرير هذا البطء المتوقع إلى وجود معارضة سياسية قوية في البرلمان.

وقالت الوكالة إن الكويت ظلت محايدة خلال الأزمة الخليجية بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى حيث تقوم الكويت بدور الوسيط مضيفة أنها لا تتوقع فرض عقوبات على الكويت بسبب استمرار علاقاتها مع قطر أو إيران.

واعتبرت فيتش أن وتيرة التقدم في برنامج الحكومة الكويتية للاستدامة الاقتصادية والمالية كان ”بطيئا“ عازية ذلك جزئيا إلى فوز المزيد من نواب المعارضة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني 2016. (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير أحمد إلهامي)