مسؤول: مجموعة العرفج الكويتية تخطط لمصفاة نفطية بطاقة 600 ألف ب/ي في الهند

نيودلهي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس وزراء ولاية أندرا برادش الهندية اليوم الثلاثاء إن مجموعة العرفج الكويتية تخطط لبناء مصفاة نفطية بطاقة قدرها 600 ألف برميل يوميا ومحطة للغاز الطبيعي المسال طاقتها الانتاجية عشرة ملايين طنا سنويا في الولاية الساحلية.

وأضاف إن. تشاندرابابو أن العرفج القابضة وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية للولاية بخصوص المشروع الذي سيشمل أيضا مجمعا للبتروكيماويات.

وتهدف الهند، التي تستورد حوالي 80 بالمئة من حاجاتها النفطية، إلى زيادة طاقتها لتكرير الخام بنسبة 50 بالمئة في السنوات السبع القادمة لتصل إلى حوالي سبعة ملايين برميل يوميا.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت أرامكو السعودية إنها تخطط لاستثمار ضخم في صناعة التكرير والبتروكيمايات وبيع الوقود بالتجزئة في الهند.