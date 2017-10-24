FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Reuters Arabic World Service
24 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 16:21 / بعد 15 ساعة

مسؤول: مجموعة العرفج الكويتية تخطط لمصفاة نفطية بطاقة 600 ألف ب/ي في الهند

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

نيودلهي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس وزراء ولاية أندرا برادش الهندية اليوم الثلاثاء إن مجموعة العرفج الكويتية تخطط لبناء مصفاة نفطية بطاقة قدرها 600 ألف برميل يوميا ومحطة للغاز الطبيعي المسال طاقتها الانتاجية عشرة ملايين طنا سنويا في الولاية الساحلية.

وأضاف إن. تشاندرابابو أن العرفج القابضة وقعت مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية للولاية بخصوص المشروع الذي سيشمل أيضا مجمعا للبتروكيماويات.

وتهدف الهند، التي تستورد حوالي 80 بالمئة من حاجاتها النفطية، إلى زيادة طاقتها لتكرير الخام بنسبة 50 بالمئة في السنوات السبع القادمة لتصل إلى حوالي سبعة ملايين برميل يوميا.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت أرامكو السعودية إنها تخطط لاستثمار ضخم في صناعة التكرير والبتروكيمايات وبيع الوقود بالتجزئة في الهند.

اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.