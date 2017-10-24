عمانتل تفوض بنكين بخصوص قرض لدعم الاستحواذ على حصة في زين الكويتية

من ساندرين برادلي

لندن 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصرفيون اليوم الثلاثاء إن الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) فوضت سيتي بنك وكريدي سويس لترتيب قرض تجسيري لدعم استحواذها المزمع على حصة قدرها 12 بالمئة في مجموعة زين للاتصالات الكويتية.

ووقعت عمانتل خطاب نوايا غير ملزم مع شركة الخير ومقرها الكويت، وهي أداة استثمارية لعائلة الخرافي الكويتية، لشراء حصتها البالغة 12 بالمئة من زين الكويتية للاتصالات في الثامن من أكتوبر تشرين الأول. وتبلغ قيمة الحصة 946 مليون دولار على أساس الرسملة السوقية الحالية لزين.

وقالت عمانتل في السادس عشر من أكتوبر تشرين الأول إنها ستمول الاستحواذ عبر قرض تجسيري، يقول مصرفيون إنه قد يبلغ نحو مليار دولار. وما زالت شركة الخير تعكف على تقييم عرض عمانتل.

ويأتي هذا بعد شراء عمانتل لحصة 9.8 بالمئة في زين في أغسطس آب مقابل 846 مليون دولار.

وسيمنح الاتفاق الجديد عمانتل حصة قدرها 22 بالمئة تقريبا في زين، مما يجعلها ثاني أكبر مساهم بعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، صندوق الثروة السيادية للبلاد، والتي تملك أكثر من 24 بالمئة من الشركة.

وامتنع كريدي سويس وسيتي بنك عن التعقيب. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من عمانتل.

وفي يونيو حزيران اشترى الصندوق العماني للاستثمار، صندوق الثروة السيادي بالسلطنة، حصة 51 بالمئة في عمانتل بدعم من قرض بقيمة 600 مليون دولار.

وقام بانكا آي.إم.آي (لندن) وهو وحدة تابعة لانتيسا سان باولو وسيتي جروب وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك أبوظبي الوطني بترتيب القرض الذي جذب 21 مصرفا آخرين، معظمهم بنوك تايوانية، في تجميع القرض. ويحين موعد استحقاق القرض في أبريل نيسان 2020 ويبلغ هامش فائدته 230 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور).

وتقدم عمانتل، المدرجة في بورصة مسقط للأوراق المالية، خدمات الهاتف الثابت والمحمول في البلاد. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)