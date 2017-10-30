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#Reuters Arabic World Service
30 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 11:57 / منذ يوم واحد

التلفزيون الرسمي: أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

صحفيو رويترز

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الكويت 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال تلفزيون الكويت اليوم الإثنين إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من الأمور.

تأتي هذه الخطوة بعد أن استجوب نواب في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح وقدموا طلبا للتصويت على طرح الثقة به في جلسة الثلاثاء المقبل.

كما هدد نواب آخرون بتقديم استجوابات لوزراء آخرين. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)

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