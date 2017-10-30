موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

موسكو 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مشرع روسي كبير قوله اليوم الاثنين إن روسيا تتوقع القضاء على جميع ”الإرهابيين“ في سوريا بحلول نهاية العام كما تخطط للإبقاء على ما يكفي من القوات هناك لمنع وقوع أي صراع جديد.

موسكو - نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين عن مصدر مطلع قوله إن مؤتمرا تدعمه موسكو للسوريين من مختلف الطوائف قد يعقد في روسيا منتصف الشهر المقبل على أقرب تقدير ويبدأ العمل على وضع دستور جديد لسوريا.

بغداد - قال اثنان من الأحزاب السياسية الكردية المعارضة لمسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق إن مقرات لهما في عدد من المدن تعرضت لهجمات خلال الليل بعد ساعات من إعلان برزاني استقالته.

لندن - قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري إن إيران ستزيل القيود الحدودية مع منطقة كردستان العراق خلال الأيام المقبلة بعد إغلاقها عقب الاستفتاء الكردي لصالح الاستقلال الشهر الماضي.

الكويت - قال تلفزيون الكويت اليوم الإثنين إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من الأمور.

مقديشو - فرضت السلطات الصومالية حظرا اليوم الاثنين على سير الشاحنات الكبيرة وناقلات الوقود في شوارع العاصمة مقديشو في محاولة لتحسين الأمن بعد هجمات مدمرة شنها متشددون.

أبو ظبي - قال يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إن إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية وإن مفتشي الوكالة لا يواجهون أي مشاكل في عملهم.

كابول - قالت حركة طالبان الأفغانية اليوم الاثنين إن أستاذا جامعيا أمريكيا مخطوفا في أفغانستان مريض للغاية وبحاجة لرعاية طبية عاجلة.

بروكسل - قال الادعاء الاتحادي اليوم الاثنين إن الشرطة البلجيكية اعتقلت أربعة أشخاص فيما يتعلق بمحاولة هجوم على قطار سريع بين بروكسل وباريس في عام 2015.

كينشاسا - قالت مصادر محلية إن شرطيا واحدا على الأقل قُتل اليوم الاثنين في شرق الكونجو الديمقراطية في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون برحيل الرئيس جوزيف كابيلا العام الحالي.

بكين - أشارت الصين اليوم الاثنين إلى أنها ستتدخل مجددا لمنع تصويت الأمم المتحدة لصالح طلب الهند إدراج زعيم جماعة متشددة مقرها باكستان على القائمة السوداء للمنظمة، مرجعة ذلك لعدم وجود إجماع على تأييد الخطوة.

مدريد - طالب المدعي العام في إسبانيا اليوم الاثنين بتوجيه اتهامات بالتمرد والسعي للانفصال لزعماء قطالونيا بسبب سعيهم لفصل الإقليم عن إسبانيا. (إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)