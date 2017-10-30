مقدمة 1-أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

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الكويت 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال تلفزيون الكويت اليوم الاثنين إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من الأمور.

تأتي هذه الخطوة بعد أن استجوب نواب في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح وقدموا طلبا للتصويت على طرح الثقة به في جلسة الثلاثاء المقبل.

كما هدد نواب آخرون بتقديم استجوابات لوزراء آخرين.

وأسفرت الانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن برلمان يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين.

وتتمتع الكويت بقدر نسبي من الديمقراطية وحرية التعبير مقارنة بالدول الخليجية العربية الأخرى. كما يتمتع نواب البرلمان بسلطة استجواب رئيس الوزراء وأي وزير كما يمكنهم أيضا التصويت على طرح الثقة بأي منهم.

ويستطيع البرلمان الكويتي تمرير تشريعات وممارسة رقابة كاملة على الوزراء لكن للأمير القول الفصل في الأمور السياسية.

وتتسم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية عادة بقدر كبير من التوتر في ظل سعي النواب المعارضين لممارسة رقابة صارمة على أعمالها في الوقت الذي ترغب فيه الحكومة المضي قدما في تنفيذ بعض الخطوات التي ترى أنها ضرورية في ظل هبوط أسعار النفط دون إزعاج من النواب.