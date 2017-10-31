موجز لأهم الأنباء الساعة 0001 بتوقيت جرينتش

طرابلس 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدر طبي وساكن إن ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم في ضربات جوية على مدينة درنة بشرق ليبيا في وقت متأخر من مساء الاثنين.

غزة/القدس - قتل سبعة من النشطاء الفلسطينيين يوم الاثنين عندما قصفت إسرائيل ما قالت إنه نفق يجري حفره عبر حدودها مع قطاع غزة.

جنيف - قالت الأمم المتحدة إن قافلة مشتركة بين المنظمة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري دخلت بلدتي كفر بطنا وسقبا في الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق حاملة مساعدات لنحو 40 ألف شخص لأول مرة منذ يونيو حزيران 2016.

الكويت - قال تلفزيون الكويت إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من الأمور.

واشنطن - دعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية ومؤسسات حكومة إقليم كردستان العراق إلى حل الخلافات بعد أن قال زعيم الإقليم مسعود برزاني إنه لن يمدد فترته الرئاسية التي تنتهي هذا الأسبوع.

الدوحة - أصدرت قطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا جاء فيه أن الدوحة وافقت على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع واشنطن للتصدي لتمويل الجماعات المتشددة غير المشروع.

دبي - قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة على تويتر إن بلاده لن تحضر القمة الخليجية المقبلة إذا لم تغير قطر موقفها وإن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر في المجلس.

رام الله (الضفة الغربية) - أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 20 مليون يورو للسلطة الفلسطينية ضمن برنامج مساهمته في المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واشنطن - قال مسؤولون أمريكيون إن قوات أمريكية اعتقلت متشددا يعتقد بأنه لعب دورا في هجوم على مجمع دبلوماسي أمريكي في بنغازي عام 2012 أدى إلى مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين.

كينشاسا - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن ما لا يقل عن أربعة مدنيين ورجل شرطة قتلوا في شرق الكونجو الديمقراطية في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون برحيل الرئيس جوزيف كابيلا العام الحالي.

الأمم المتحدة/أبيدجان - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم ما يصل إلى 60 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس في أفريقيا.

نيروبي - أعلنت لجنة الانتخابات في كينيا فوز الرئيس أوهورو كينياتا بنسبة 98 في المئة في إعادة للانتخابات في ظل انخفاض الإقبال إلى 39 في المئة بسبب مقاطعة المعارضة للتصويت.

برشلونة/مدريد - دخل حكم إسبانيا المباشر لإقليم قطالونيا حيز التنفيذ بسلاسة فيما تجاهل الموظفون الدعوات للعصيان المدني وذهبوا إلى أعمالهم ووافقت الأحزاب الداعية للانفصال على خوض انتخابات جديدة وهو ما يعني القبول الضمني بحل حكومة الإقليم.

واشنطن - قال المحقق الاتحادي الأمريكي الخاص إن هيئة محلفين اتحادية وجهت 12 تهمة لبول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية والشريك التجاري.

ياوندي - قتل مسلحون يشتبه في انتمائهم لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة عشرة قرويين على الأقل في شمال الكاميرون في هجوم قال الجيش ومسؤولان محليان إنه انتقام من هجمات الجيش الكاميروني. (إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)