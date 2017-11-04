الكيماويات البترولية الكويتية توقع عقدا مع جاكوبز الأمريكية لمصنع بكندا

الخبر (السعودية) 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وقعت عقدا مع شركة جاكوبز إنجنيرينج الأمريكية لتنفيذ التصاميم الهندسية الأولية لمصنع لإنتاج البولي بروبلين تشارك الشركة الكويتية في ملكيته في كندا.

وتتوسع الكويت ودول مجاورة منها السعودية في مشروعات البتروكيماويات في الخارج لتنويع مصادر نموها في هذا القطاع.

وتمتلك المشروع شركة كندا والكويت للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين شركة صناعة الكيماويات البترولية، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية، وشركة بيمبينا بايبلاين الكندية.

وبموجب العقد ستتولى جاكوبز مهمة التصاميم والأعمال الهندسية لمصنع البروبلين والبولي بروبلين في ألبرتا. ويشمل العمل تحديد التكلفة والجدول الزمني لإتمام المشروع. ولم تذكر الوكالة قيمة العقد.

وقالت الوكالة الكويتية نقلا عن بيان أصدرته شركة صناعة الكيماويات البترولية إن من المتوقع إتمام العمل في المشروع في الربع الرابع من عام 2018.

وفي مايو أيار قالت شركة بيمبينا في بيان إن التكاليف الرأسمالية الأولية للمشروع تتراوح بين 3.8 و4.2 مليار دولار.

وأضافت وقتها أن من المتوقع أن يستهلك المجمع 22 ألف برميل يوميا من البروبان الذي يجري إنتاجه في ألبرتا.