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#KW Company News 1
19 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 10:58 / بعد يوم واحد

جدول-تباطؤ نمو الإقراض المصرفي بالكويت في سبتمبر

صحفيو رويترز

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    19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أصدر بنك الكويت المركزي
البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر سبتمبر
أيلول:
     
 المعروض النقدي (%)        سبتمبر 2017    أغسطس 2017    سبتمبر
2016
 التغير السنوي (ن1)         3.2         7.4         2.3
 التغير السنوي (ن2)         2.5         2.9         2.6
 التغير السنوي (ن2-ن1)     2.3         1.3         2.7
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص             2.8         2.9         6.7
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار         9.06         9.09         8.13
 التغير السنوي (%)         11.4         17.8        -2.2
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.


 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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