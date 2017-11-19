جدول-تباطؤ نمو الإقراض المصرفي بالكويت في سبتمبر

19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أصدر بنك الكويت المركزي البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر سبتمبر أيلول: المعروض النقدي (%) سبتمبر 2017 أغسطس 2017 سبتمبر 2016 التغير السنوي (ن1) 3.2 7.4 2.3 التغير السنوي (ن2) 2.5 2.9 2.6 التغير السنوي (ن2-ن1) 2.3 1.3 2.7 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 2.8 2.9 6.7 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.06 9.09 8.13 التغير السنوي (%) 11.4 17.8 -2.2 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)