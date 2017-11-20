البترول الكويتية تبرم عقود زيت الغاز ووقود الطائرات لعام 2018

سنغافورة 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال تجار اليوم الاثنين إن مؤسسة البترول الكويتية أبرمت عقودها المحددة المدة لعام 2018 لبيع زيت الغاز ووقود الطائرات.

واتفقت الشركة على بيع زيت الغاز الذي يحتوي على 500 جزء في المليون من الكبريت في العام القادم بعلاوة 65 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار زيت الغاز في الشرق الأوسط الذي يحتوي على نفس النسبة من الكبريت وهو ما يزيد خمسة سنتات على علاوة عقود 2017.

وأبرمت المؤسسة عقودها المحددة المدة لوقود الطائرات لعام 2018 بعلاوة 70 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار وقود الطائرات في الشرق الأوسط وهو ما يقل عن العلاوة التي أُتفق عليها للعام الحالي ودارت بين 90 و95 سنتا للبرميل.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل عن الكميات أو المشترين ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من مؤسسة البترول الكويتية.