FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Reuters Arabic World Service
20 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 09:35 / بعد 20 ساعة

البترول الكويتية تبرم عقود زيت الغاز ووقود الطائرات لعام 2018

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

سنغافورة 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال تجار اليوم الاثنين إن مؤسسة البترول الكويتية أبرمت عقودها المحددة المدة لعام 2018 لبيع زيت الغاز ووقود الطائرات.

واتفقت الشركة على بيع زيت الغاز الذي يحتوي على 500 جزء في المليون من الكبريت في العام القادم بعلاوة 65 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار زيت الغاز في الشرق الأوسط الذي يحتوي على نفس النسبة من الكبريت وهو ما يزيد خمسة سنتات على علاوة عقود 2017.

وأبرمت المؤسسة عقودها المحددة المدة لوقود الطائرات لعام 2018 بعلاوة 70 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار وقود الطائرات في الشرق الأوسط وهو ما يقل عن العلاوة التي أُتفق عليها للعام الحالي ودارت بين 90 و95 سنتا للبرميل.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل عن الكميات أو المشترين ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من مؤسسة البترول الكويتية.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.