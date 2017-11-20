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#KW Company News 1
20 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 10:55 / بعد يوم واحد

جدول-التضخم في الكويت يقفز إلى 1.4% في أكتوبر بفعل تكاليف النقل

صحفيو رويترز

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    20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية
للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار
المستهلكين لشهر أكتوبر تشرين الأول.
    
التضخم (%)        أكتوبر 2017        سبتمبر 2017
 التغير الشهري    0.3            0.5
 التغير السنوي    1.4            0.5
    
    ملحوظة: غيرت إدارة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين
إلى 2013 من 2007 اعتبارا من بيانات يونيو حزيران 2017 قائلة إن
التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار لها أثر رفع معدلات
التضخم قليلا للسنوات الأخيرة.
    زادت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 17 بالمئة من
سلة الأسعار، بنسبة 0.4 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وانخفضت
تكاليف الإسكان، التي تشكل أكثر من 33 بالمئة من نفقات المستهلكين،
بنسبة 0.3 بالمئة لكن تكاليف النقل ارتفعت 1.7 بالمئة.

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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