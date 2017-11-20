جدول-التضخم في الكويت يقفز إلى 1.4% في أكتوبر بفعل تكاليف النقل

20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر تشرين الأول. التضخم (%) أكتوبر 2017 سبتمبر 2017 التغير الشهري 0.3 0.5 التغير السنوي 1.4 0.5 ملحوظة: غيرت إدارة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2013 من 2007 اعتبارا من بيانات يونيو حزيران 2017 قائلة إن التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار لها أثر رفع معدلات التضخم قليلا للسنوات الأخيرة. زادت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 17 بالمئة من سلة الأسعار، بنسبة 0.4 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وانخفضت تكاليف الإسكان، التي تشكل أكثر من 33 بالمئة من نفقات المستهلكين، بنسبة 0.3 بالمئة لكن تكاليف النقل ارتفعت 1.7 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)