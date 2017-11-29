مقدمة 1-رئيس طيران الجزيرة: من المرجح طلب شراء طائرات العام المقبل

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من ألكسندر كورنويل

دبي 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال روهيت راماشاندران الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة الكويتية للرحلات منخفضة التكلفة اليوم الأربعاء إن من المرجح أن تقدم الشركة طلبية شراء طائرات في العام المقبل لتوسيع وإحلال أسطول يضم نحو 15 طائرة.

وقال راماشاندران للصحفيين على هامش مؤتمر للطيران في دبي إن الشركة تدرس شراء طائرات من طراز ايه320 نيو من شركة ايرباص و737 ماكس من بوينج والفئة سي من بومباردييه أو إي2 ضيقة البدن من إمبراير.

وأضاف أن الطلبية ستقدم بنهاية 2018 على الأرجح لكنه امتنع عن ذكر عدد الطائرات التي ستطلبها الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة المدرجة في البورصة الكويتية لم تقرر بعد كيف ستمول الطلبية لكنها بلا ديون ولديها 100 مليون دولار احتياطيات نقدية.

وتضيف طيران الجزيرة طائرتين لأسطولها المكون من سبع طائرات من طراز ايه320 بحلول فبراير شباط 2018.

وقال راماشاندران إن من المرجح إضافة خمس طائرات أخرى مستأجرة حتى عام 2022 عندما تبدأ استلام طلبية الطائرات.

تتوسع طيران الجزيرة في جنوب آسيا حيث بدأت تسيير رحلات إلى حيدر أباد في الهند في الشهر الجاري وتتطلع أيضا لإضافة المزيد من المسارات إلى بلدان الخليج المجاورة وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى.

وقال راماشاندران إن الشركة ستظل تركز على الرحلات القصيرة والمتوسطة في المدى القريب لكنها لا تزال مهتمة بالعثور على شريك لبدء تسيير رحلات طويلة.

وعبرت الشركة في وقت سابق عن اهتمامها بشراء شركة الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة التي تدرس الحكومة خصخصتها.