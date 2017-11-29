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#KW Company News 1
29 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 13:33 / بعد 21 ساعة

إعادة-مصادر: القمة الخليجية تعقد بالكويت الأسبوع المقبل

صحفيو رويترز

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(لإضافة حرف في الفقرة الأخيرة)

من أحمد حجاجي

الكويت 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن قمة دول مجلس التعاون الخليجي سوف تعقد في الكويت في الخامس والسادس من ديسمبر كانون الأول.

وبسؤال أحد المصادر المقربة من كواليس الاجتماع حول مستوى التمثيل في القمة وإمكانية حضور قطر، قال المصدر إن هذا الأمر ”غير واضح حتى الآن“.

لكن جريدة الراي الكويتية قالت على موقعها الالكتروني إن القمة ”ستعقد كاملة النصاب“.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية على موقعها الالكتروني أن وزارة الداخلية قررت منع الإجازات السنوية والإدارية اعتبار من اليوم استعدادا للقمة الخليجية. (شارك في التغطية رانيا الجمل - تحرير نادية الجويلي)

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