مقدمة 1-مصادر: القمة الخليجية تعقد بالكويت الأسبوع المقبل

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من أحمد حجاجي

الكويت 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مسؤولون خليجيون اليوم الأربعاء إن قمة دول مجلس التعاون الخليجي السنوية سوف تعقد في الكويت في الخامس والسادس من ديسمبر كانون الأول وذلك رغم استمرار النزاع بين دول أعضاء في المجلس.

وكانت الشكوك أحاطت بانعقاد القمة هذا العام بسبب خلاف بين السعودية والبحرين والإمارات من جانب وقطر من جانب آخر.

وأكد مسؤول كويتي كبير اليوم الأربعاء أن الاجتماع سيعقد في الخامس والسادس من الشهر المقبل غير أنه أضاف أن مستوى التمثيل في القمة لم يتضح حتى الآن.

وقال دبلوماسيان خليجيان أيضا إن الكويت التي قادت مساعي لم تكلل بالنجاح للوساطة بين الجانبين في النزاع ستحاول من جديد استغلال الاجتماع لحل الخلاف.

وتدور الأزمة التي بدأت في يونيو حزيران الماضي حول اتهام السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة هذا الاتهام.

وتقول قطر إن الدول الأربع تحاول أن تفرض على الدوحة اتباع ما تراه هذه الدول فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وبسؤال أحد المصادر المقربة من كواليس الاجتماع حول مستوى التمثيل في القمة وإمكانية حضور قطر، قال المصدر إن هذا الأمر ”غير واضح حتى الآن“.

لكن جريدة الراي الكويتية قالت على موقعها الالكتروني إن القمة ”ستعقد كاملة النصاب“.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية على موقعها الالكتروني أن وزارة الداخلية قررت منع الإجازات السنوية والإدارية اعتبارا من اليوم استعداد للقمة الخليجية.

وقالت البحرين الشهر الماضي إنها لن تحضر القمة إذا لم تغير الدوحة من سياساتها وطالبت بتعليق عضوية قطر في المجلس الذي تأسس عام 1980 ويضم في عضويته ست دول.