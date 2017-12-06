جدول-تسارع نمو الإقراض المصرفي بالكويت في أكتوبر

6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدر بنك الكويت المركزي البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر أكتوبر تشرين الأول: المعروض النقدي (%) أكتوبر 2017 سبتمبر 2017 أكتوبر 2016 التغير السنوي (ن1) 5.4 3.2 4.5 التغير السنوي (ن2) 1.9 2.5 5.0 التغير السنوي (ن2-ن1) 0.7 2.3 5.2 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 4.2 2.8 4.8 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.74 9.06 9.06 التغير السنوي (%) -3.4 11.4 14.0 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)