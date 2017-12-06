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#KW Company News 1
6 كانون الأول ديسمبر 2017 / 17:05 / بعد 14 ساعة

جدول-تسارع نمو الإقراض المصرفي بالكويت في أكتوبر

صحفيو رويترز

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    6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدر بنك الكويت المركزي
البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي لشهر أكتوبر
تشرين الأول:
     
 المعروض النقدي (%)        أكتوبر 2017    سبتمبر 2017    أكتوبر
2016
 التغير السنوي (ن1)         5.4         3.2         4.5
 التغير السنوي (ن2)         1.9         2.5         5.0
 التغير السنوي (ن2-ن1)     0.7         2.3         5.2
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص             4.2         2.8         4.8
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار         8.74         9.06         9.06
 التغير السنوي (%)         -3.4         11.4         14.0
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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